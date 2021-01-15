高雄銀行(2836)第一次以現金增資發行甲種特別股10億元，1月12日完成募集繳款，於1月15日掛牌，名稱為高雄銀甲特(2836A)。

由於新冠肺炎疫情衝擊、央行降息，大環境利率空前新低，且高雄銀行國內長期信用評等為AA-(twn)，短期信用評等為F1+(twn)(代表最強信用品質)，展望「穩定」，所以特別股的股息率3.1％，雖不若其他金融股發特別股的股息率來得高，但在低利環境下，仍相當誘人。

高雄銀行董事長董瑞斌指出，原股東放棄認購部分洽特定人，除機構法人及承銷商持有部分外，大部分由高雄銀行的自然人客戶接手，認購比率達140％以上，除為客戶提升投資報酬率外、另一方面亦為銀行端降低資金成本，有利於高雄銀行整體營運與深耕客戶，成功創造雙贏。

董瑞斌指出，特別股股息率3.1％，比目前任何銀行長天期定期性存款年利率更優厚，且發行屆滿5.5年後，如果高雄銀行決定贖回時，將以發行價格(每股25元)贖回，投資人若長期持股，則本金應無虧損之疑慮。

雖然未來幾年也有不發放股利之風險，惟觀察高雄銀行營運績效，過去十年內僅有一年發生虧損，為2011年因金融商品的會計處理準則提存呆帳費用及提列外幣資產減損。

高雄銀行特別股成功吸引貴賓客戶認購，也讓客戶感受到高雄銀行對客戶的禮遇，無論財富管理或其他業務往來，忠誠度可望提升。

高雄銀行自結2020年稅前盈餘為8.87億元，每股稅前盈餘(EPS)為0.82元，近期普通股股價創下9年多來新高。

此外，原本因股東常會流會而延後發放的2019年現金股息及股票股利，預計於2月4日發放，讓股東過好年。

(工商 )