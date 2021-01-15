醫師呼籲頭頸癌患者應定期做頸動脈超音波檢查，預防中風發生。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

患者黃先生(左)與黃太太(右)，感謝光田綜合醫院副院長嚴寶勝(中)醫療團隊的照顧。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

罹患頭頸癌的黃先生在自家化療時感到不適而倒臥地上，趕緊送光田綜合醫院急救，到院時已半身癱瘓，診斷為內頸動脈及中大腦動脈同時阻塞造成腦中風，經醫療團隊「顱內動脈取栓術」後，幸運救回一命。

神經內科醫師林毓慧指出，黃先生曾長期有抽菸、吃檳榔習慣，罹患頭頸癌後曾接受放射線治療，因此可能加速動脈硬化狹窄造成阻塞，發生災難性中風。

副院長暨神經放射診療科醫師嚴寶勝表示，在檢查出病因後，立即為患者進行顱內動脈取栓術，隔週再進行頸動脈支架置放術，打通原本狹小的血管，黃先生一週後就出院，如今回診做頸動脈超音波檢查，顯示血管血流十分通暢，預後良好。

嚴寶勝解釋，「顱內動脈取栓術」是由鼠蹊部置入大型動脈導管，經腹、胸腔主動脈到阻塞的頸動脈及顱內血管，導管順著導絲在梗塞的地方，以抽吸或支架拉栓的方式，將血栓取出清除打通血管。

耳鼻喉科醫師劉耿僚建議，癌症患者在治療完成的第1年，應每3個月密切追蹤一次，而曾接受頭頸部放射線治療的患者，於治療完成後1年開始，每年定期追蹤頸動脈超音波，一旦經檢查發現頸動脈硬化、呈現狹窄情形，及時置放支架，預防未來中風發生。

光田綜合醫院指出，該院與各大醫學中心同步通過台灣腦中風學會認證「急性缺血性腦中風動脈取栓訓練醫院」，資格、技術經驗備受肯定，並致力於「腦中風全方位整合治療」，從治療、復能、照護到預防，提供精密診療儀器，把握治療黃金三小時，可提高三成的治癒率，並成立腦中風照護小組，由個案管理師、復健科、神經內外科、護理部、中醫部、急重症醫學部、社工師、出院準備小組跨團隊組成，讓病患與家屬獲得最完善的照護。

林毓慧提醒，頭頸癌患者如伴隨頸動脈狹窄，發生中風的機率很高，所以定期配合檢查才是預防中風的最根本之道。因為中風發生時，幾乎沒有任何前兆，如有突發性半身麻痺無力、口齒不清、臉歪斜，甚至眼睛突然看不到、暫時性黑矇症等以上症狀，在黃金三小時內送醫急救，能大幅增加救治成功的機率。

光田綜合醫院表示，台灣許多民眾都有抽菸、嚼檳榔的習慣，其中又以男性居多，這些都是頭頸癌的高危險群。而曾接受過頸部放射線治療的患者，也是造成頸動脈狹窄的危險因子之一，容易因腦血管阻塞，引起血路不通，導致缺血性腦中風。另外，腦中風危險因子也包括高血壓、心血管疾病、糖尿病、高血脂症、家族病史等，須積極控制，預防中風發生。

(中時 )