迪士尼控必吃的蛋糕來了！超人氣巧克力品牌BAC，繼火熱大賣的「可可鼠於你」後，本月再次推出立體米奇造型蛋糕，以苦甜巧克力製成米奇的立體大耳朵，加上鬆軟的太妃糖戚風蛋糕搭配香草慕斯與燕麥內餡，每一口都散發甜甜的溫醇奶香，可愛又好吃保證讓甜點控瞬間陷入瘋狂。

BAC每每推出迪士尼米奇米妮系列，總能登上熱銷排行，今年的「又見米奇-香草太妃糖蛋糕」除了立體逼真的米奇造型吸睛，更連內餡都藏著滿滿驚喜，除了太妃糖戚風蛋糕，還有一層甜而不膩的香草燕麥慕斯，加上第二層柚子慕斯與柚子泥庫利，增添法式軟糖般的口感，吃起來甜中帶酸，豐富的層次感成為最大亮點，是大人小孩都會滿意的一款。

除了太妃糖戚風蛋糕，還有一層甜而不膩的香草燕麥慕斯，加上第二層柚子慕斯與柚子泥庫利，增添法式軟糖般的口感。（圖／楊婕安攝）

而再一個月就要雙雙迎接農曆新年及西洋情人節的到來，超夯網美餐酒館「petit doux．微兜」推出最浪漫的粉紅微醺套餐，清爽沙拉、溫暖濃湯搭配搭配經典熱銷美味雙主餐組合「妝粉紅牛小排」與「小番茄氣色燉飯」，或是「微秘蜜嫩烤戰斧」與「71號西班牙海鮮燉飯」，餐後壓軸配上夢幻雲朵瓦帕鬆餅，讓大家感受到滿滿的幸福氣息。

「妝粉紅牛小排」及全新的美顏「全蔬果番茄濃湯」都不可錯過。（圖／品牌提供、楊婕安攝）

為迎接冬天，更推出全新「全蔬果番茄濃湯」，保存台灣完熟番茄的顆粒口感，搭配高營養價值的洋蔥、西洋芹、紅蘿蔔等當季蔬菜，熬煮成健康滿點又充滿茄紅素的美顏濃湯，讓女生暖胃祛寒一口氣從裡美到外。

從內餡到裝飾都是滿滿苦甜巧克力的「可可伯爵瓦帕鬆餅」也強勢回歸。（圖／楊婕安攝）

除了甜蜜套餐，巧克力控最愛的「可可伯爵瓦帕鬆餅」也強勢回歸！從內餡到裝飾都是滿滿的苦甜巧克力，大手筆加入馬斯卡彭起司，以暖心的爆漿瀑布搭配Q彈麻糬及伯爵茶巧克力慕斯，超推薦和柔軟鬆餅一起吃沾著吃，口感清爽滑順，熱愛BAC巧克力蛋糕的吃貨絕對不能錯過。

「又見米奇-香草太妃糖蛋糕」除了立體逼真的米奇造型吸睛，更連內餡都藏著滿滿驚喜。（圖／楊婕安攝）

從提袋都紙盒都是米奇元素，保證令迪士尼控陷入瘋狂。（圖／楊婕安攝）

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★獎品內容 ｜ 「米奇造型手工曲奇-Happy 牛Year」禮盒*2

★活動時間 ｜ 即日起-1/24

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(中時新聞網)