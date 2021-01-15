行政院長蘇貞昌就職滿2周年，他自許施政2年來「都做出對的決定」，守住非洲豬瘟、對抗新冠肺炎並發行三倍券振興經濟。不過Yahoo所進行的網路民調，截至1月15日傍晚6點，高達73.4％的網友表示不滿意蘇貞昌的施政。另對蘇貞昌表示，施政兩年來「都做出對的決定」，有67.8%的網友非常不認同。

Yahoo針對蘇貞昌擔任閣揆2周年進行網路民調，截至1月15日傍晚6點 已有6千多人參與投票。對他的施政非常不滿意的有67.0%、不太滿意6.4%，非常滿意僅15.1%、還算滿意10.5%，不知道／沒意見1.0%。

蘇貞昌施政幾大項目中，網友「最滿意」的是同婚專法以15.5%獲得多支持，其他依序為防疫新冠肺炎15.2%、口罩國家隊13.4%、防堵非洲豬瘟12.5%、三倍券5.8%、中小學裝冷氣5.6%、調高基本工資4.6%、萊豬食安3.4%、長照補助3.4%、紓困方案3.4%、育兒津貼3.1%、經濟成長2.7%、媒體管理1.9%、財稅調整1.3%，其他7.3%。其中回答不知道／沒意見的人竟高達42.0%，顯示蘇貞昌施政並未引起關注。

網友最不滿意蘇貞昌的施政項目，是萊豬食安，高達59.7%不滿意，媒體管理34.9%及三倍券30.5%也分別獲得二、三名，其他依序為同婚專法28.6%、防疫新冠肺炎16.3%、紓困方案16.2%、口罩國家隊13.8%、防堵非洲豬瘟6.6%、經濟成長6.4%、中小學裝冷氣2.4%、財稅調整1.8%、長照補助1.3%、調高基本工資2.9%、育兒津貼0.9%，其他2.5%、不知道／沒意見7.8%。

蘇貞昌表示，施政兩年來「都做出對的決定」。對此有67.8%的人非常不認同，不太認同的也有12.2%，僅6.5%非常認同、還算認同12.1%，不知道／沒意見為1.4%。

(中時新聞網)