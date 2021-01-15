疫情讓網購業績直直衝。經濟部統計，2020年前11個月無店面零售業營業額大增12.3％，創下自2009年後的11年來最大增幅，因疫情未解，全年可望達到3200億元，創下歷史新高。

經濟部表示，隨著網際網路商機湧現，加上民眾消費習慣改變，無店面零售業結合數位工具與社群平台，業績自2007年就逐年攀升，2013年正式突破2000億元，2020年1到11月營收已來到 2977 億元，年增12.3％，為2009年以來最大增幅。

這其中電子購物及郵購業占73.1％，直銷及自動販賣機占26.9％。經濟部預估，在疫情尚未解除前，無店面零售業持續具有優勢，零接觸商機延續下，2020年全年營業額可望突破3200億元。

觀諸無店面銷售商品結構，多年來也有改變。「家庭器具及資通訊產品」占到4成居首位，比5年前增加12.4個百分點，經濟部解釋，這顯示民眾已習慣網路購買家電及3C產品。其「食品、飲料及菸酒」則是居次，但已減少3.3個百分點，「藥品及化妝清潔用品」排第3。

無店面銷售旺季落於11月至隔年1月，主要是這段時間電商等造節活動及業者促銷帶動。支付工具仍以信用卡為主，占比69.9％，為零售業各小業中最高：「現金(含貨到付款)」占15.4％，「行動支付」最少，僅2.4％。

(中時 )