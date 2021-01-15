合庫金控為積極落實永續發展，於2020年12月正式簽署支持由二十國集團（Group 20，簡稱G20）成立的國際金融穩定委員會（FSB）所發布的「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD），以宣示接軌國際與落實永續經營的決心。

為深化氣候變遷治理，合庫金控於2020年第四季成立跨集團的TCFD工作小組，依規劃導入TCFD架構並建立辨識、衡量、監控及報告等管理機制，透過高氣候敏感產業鑑別及對財務衝擊量化分析等作業，更精確量化評估氣候變遷對集團營運之影響。

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）向為合庫金控集團關注議題，亦為企業核心價值之一，除將氣候變遷議題納入營運風險評估外，集團旗下7家子公司已於2020年全數通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」三項國際環境標準認證，響應國家永續發展目標。

合庫金控身為國內大型金融控股公司，多年來致力於環境、社會及公司治理（ESG）之推動，在董事長雷仲達帶領下，除首度獲英國標準協會(BSI)頒予「永續韌性傑出獎」外，更連續榮獲「2020 TCSA台灣企業永續報告金獎」、納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股等多方肯定，並於「公司治理評鑑」獲前5％。

未來合庫金控集團除依循國際發展趨勢，持續深化與利害關係人之溝通外，亦將繼續發揮金融市場之力量，引導企業重視永續議題，並扶持企業長期穩健成長，最終達成社會與經濟永續發展之目標。

(工商 )