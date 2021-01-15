日本犯罪電影《死亡醫生的遺產》，描述由綾野剛、北川景子飾演的刑警，追查替人「安樂死」的神秘醫生，觸碰社會敏感議題，預告發布後，引發台灣網友熱烈討論，許多人一反常態破天荒支持反派角色，認為「死亡醫生」給予重症病患解脫機會，直呼：「這個醫生讚！」

電影改編自美國著名的「傑克凱沃基安醫生」案件，該名醫生長年公開提倡「安樂死」議題，支持醫療機構應替重症病患「善終」，並聲稱已協助至少130名患者結束生命，更曾公開發表演說表示：「死亡不是罪。」引發極大爭議。然而，他在1999年被法院判處犯下「二級謀殺罪」而入獄服刑，2007年假釋出獄後，仍堅信自己的安樂死理念，故事更曾翻拍成電視電影《死亡醫生》，由影帝艾爾帕西諾主演。

電影預告中可見，神秘的「死亡醫生」受患者、家屬請託，替人執行「安樂死」，警方偵查訪問時，受害者家屬卻口徑一致地擁護犯人。許多網友也罕見聲援反派的「死亡醫生」，認為他受人請託執行「安樂死」是在行善，並且指稱他不收費：「根本是救世主！」也有許多網友認為，綾野剛、北川景子飾演的刑警，過於武斷把醫生視為罪犯，更大膽質疑：「感覺這是一部男女主角是反派的電影！」

電影涉及安樂死的情節，也令網友聯想起《誰是被害者》等碰觸禁忌生死議題的影集，更有人指出片中的「死亡醫生」，根本是《怪醫黑傑克》死對頭「白色死神」奇利柯醫生的翻版。片商亦在IG上舉辦「是否支持安樂死合法化」的投票，同樣有近九成網友投下贊同票，認為患者有選擇生死的權利。其實，台灣已在2019年通過《病人自主權利法》，支持重症患者可選擇拒絕維持生命治療，以「被動」方式結束生命，也被視為「安寧善終」的里程碑。因此台灣雖未通過安樂死相關法條，病人未必需要「死亡醫生」賜死。

電影描述來自一名少年控訴著父親被殺死的報案電話。警視廳搜查一課的No.1搭檔犬養（綾野剛飾）跟高千穗（北川景子飾）立刻著手辦案，相似的案件也接連浮上檯面。兩人與搜查小組組長麻生（石黑賢飾）快馬加鞭地追查案情，然而受害者家屬卻口徑一致地擁護犯人，「死亡醫生」究竟是獵奇殺人犯還是救贖之神，驚愕的事實與更巨大的悲劇即將降臨在犬養與高千穗身上。該片今（15日）在台上映。

(中時 )