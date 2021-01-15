【政新鮮】

2020年立委落選後，沉寂了一陣子沒有出現在螢光幕前，顏寬恒宣布2024年將再戰立委選舉，未來將努力打空戰，經營網路社群媒體。顏寬恒接受《中時新聞網》專訪時，一改以往害羞木訥的形象，幽默連連，他提到老爸顏清標平日在家即很有威嚴，因此不要說敢和爸爸對罵，光是看到老爸就已內傷了，「要吃藥吃很久」；另外，談至全家身材問題，顏寬恒笑著說，爸爸最喜歡看人家吃，所以從不控制他們的身材，「就一直叫我們吃。」

顏寬恒15日接受《中時新聞網》「政新鮮」專訪時，被問到有沒有和老爸「標哥」對罵過？他笑著說，光是看到人內傷了，要吃藥吃很久了，拐彎末久不敢直接正面回答，但言下之意就是「光看就內傷了，那裡還敢對罵！」不過，顏寬恒也表示年輕時自己當然會做錯事情，有時也會無理取鬧，但其實現在他自己都知道是非對錯，以往若做不對還硬凹，現在就不會了啦。

對於2020年底幫助雲林碗粿父女，大方買下160碗的善舉。顏寬恒指出，他爸就是一個好管閒事的人，他就是很熱心，大事情人家會來拜託他，小的事情他也會幫忙協調。他看不過去的就要管，這已經是他的行為模式了。

顏寬恒表示，父親顏清標國中一年級就輟學，叔叔最多念到國中畢業，大家就去做工了，他阿公也是做工的人，所以他們是一步一腳印。所以看到艱苦人，他會感受很深。尤其像鎮瀾宮、全國各地的宮廟，在宮廟周遭會有非常多這樣感人的故事在發生，因為它就是一個地方的政治中心。

對於全家人身材的問題，顏寬恒笑著表示，雖然已經很節制了，但身材還是這樣。他說，我們的食物都是爸爸一直提供，他從來不會要我們節制飲食，所以我們就必須一直控制體重，因為他最喜歡看人家吃東西，不過因為自己不能吃太多，乾脆就一直叫我們吃。

(中時新聞網)