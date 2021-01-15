針對15日好房網刊登與信義房屋相關之報導，信義房屋表示，該案為ㄧ般委託，信義房屋認為該案恐有爭議，因此為維護消費者權益，故不予承做，消費者最終係與群義房屋成交，該案顯然與信義房屋無關，然好房網報導卻以信義房屋為主要攻擊對象，嚴重影響信義房屋商譽，顯然有媒體自身立場偏見，擬委請律師對報導之媒體及記者提告及求償。

依據資料顯示，好房網負責人是永慶房屋董事長孫慶餘妻子林淑貞，永慶房屋官網也將好房網列為集團旗下企業，好房網與永慶房屋間，董監事高度重疊，登記營業處所相同，相關人事任用更由永慶房屋直接統籌對外招募，足令人相信好房網為永慶房屋有關聯，15日好房網刊登信義房屋之偏頗報導，其居心叵測。

另外，臉書上不明人士設立「黑心信義，還我錢來」粉絲團，永慶房屋針對信義房屋子公司員工提告侵害名譽，但日前最高法院審理結果出爐，判決書中載明「黑心信義，還我錢來」粉絲團小編雖以公正第三者自居，但並非遭信義房屋以不合理買賣價格對待的消費者，因而認定是由特定人士或組織團體基於特定目的而成立」；而王男及江謝男雖不能證明「小編根本是永慶的員工」，但應有相當理由確信其為真實，判決永慶房屋敗訴，全案確定。

然永慶房屋無視法院判決結果，仍採取鋪天蓋地的廣告，企圖混淆消費者視廳，一連串的攻擊、抹黑行為，已涉及公平交易法不當競爭相關責任，信義房屋將委請律師提出檢舉並追究相關法律責任。

(中時新聞網)