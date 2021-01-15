景氣復甦、台商回流以及5G商機逐漸顯現，國發會主委龔明鑫表示，今年經濟成長率上修機率高；台灣上市櫃公司協會今舉辦「東方領袖講座」，特別邀請龔明鑫以「後疫情時代台灣的經濟發展與未來展望」做專題演講；龔明鑫呼籲，全面投資台灣，不僅能造就10萬個工作機會、提供年輕人發揮舞台，也是支撐未來10年、甚至20年的經濟成長支柱，也同時看好今年經濟成長表現。

龔明鑫進一步根據國發會預測指出，2021年至2024年台灣經濟成長率介於2.6％至3.4％，現在確定平均每人GDP已超過3萬美元，國發會應該會上修總體經濟目標。

台灣防疫成功，加上半導體產業的領導地位，全世界很多國家都想與台灣合作，包括微軟等跨國企業來台投資，前瞻基礎建設的規模也超過5000億元，加上台商回流逾1.5兆元的投資、金流導入產業機制，5G、AI等新創，落實高階製造及研發中心，台灣未來10年經濟發展，要靠大家努力開創新局。

台灣要數位轉型，龔明鑫認為，投資數位人才，未來10年紮根工作是重中之重，除強化國際視野、加強雙語外，還要向海外人才攬才，例如，就業金卡近1年來就增加1200張，總計發出近2000張，顯現台灣已吸引國外人才的注意。

除海外攬才外，過去僑外生來台留學，願意留在台灣工作的比例約一半，去年台灣出生人口僅16萬人，今年能不能保住16萬新生兒大關還是未知數，不如向東南亞等各地招攬更多學生，未來是很好人才供給的來源，讓更多國家年輕人來台灣讀書，台灣能提供很好的產業舞台，讓僑外生一起來台打拼。

(中時 )