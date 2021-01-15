109學年度下學期就學貸款臨櫃申辦作業自110年1月15日起至110年2月26日止。臺灣銀行指出，請利用「臺灣銀行就學貸款入口網」先行上網填寫申請書，可節省現場填寫及等候時間，臺灣銀行國內各營業單位（簡易型分行除外）均可受理。

臺灣銀行積極推廣同一學程續貸者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生得有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費減半之優惠。

臺灣銀行建議，首次前往臺灣銀行辦理對保之學生同時開立活期存款帳戶，將來可以利用「線上申貸」方式，辦理續借或屆期授權自動扣繳手續，一舉兩得。

詳情請至「臺灣銀行就學貸款入口網」瀏覽或至各地營業單位洽詢。

就學貸款乃政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調相關銀行開辦之優惠貸款，多年來已嘉惠莘莘學子無數。

為落實政府德政，臺灣銀行全力配合，不遺餘力；臺灣銀行亦期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場貢獻所學，進一步回饋國家與社會。

(工商 )