韓劇《壞傢伙們》描述一名被停職的警官，帶領三個連環殺人事件兇手、黑道以及專業殺手，試圖利用這群危險分子以惡治惡，完成警察都難以結束的案件。

《壞傢伙們》由金相中、馬東石、朴海鎮、趙東赫和強藝元超強卡司主演，是不少劇迷心中犯罪類型的經典作，在韓播出時也締造OCN開台以來戲劇作品最高收視紀錄，也因叫好叫座，推出的電影版更在韓創下台幣11億的票房紀錄。

演出《奶酪陷阱》、《來自星星的你》等夯劇的朴海鎮，暖男形象深植人心，這次在劇中突破自我，詮釋一位高智商連環殺人魔，他曾說：「因為角色幾乎沒有任何感情波動，讓平時愛笑的我在演繹起來十分痛苦，但另一方面，藉由《壞傢伙們》，也聽到了很多人稱讚我的演技，謝謝製作組把我拍得這麼好。」

朴海鎮在《壞傢伙們》中被粉絲直指美貌兼俱，他本人曾透露在片場時備受馬東石和趙東赫2位男主角照顧，因此被外界戲稱他是「女主角」，聽到這評語，朴海鎮幽默回應：「我同意。」因此該劇在舉辦粉絲見面時，現場即被要求以「女主角」身份從兩位男主角之間二選一，朴海鎮有求並應，立刻從身後環抱馬東石，引來現場粉絲們一陣尖叫。

該劇每周六晚間10點半在八大綜合台播出。

(中時 )