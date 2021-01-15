急速冷凍再一波！戴立綱曝低溫風雨襲。

今(15日)陽光露臉，各地大多為晴到多雲的天氣，不過，氣象局指出，明下午起又有一波新強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部溫度逐漸下降，預計周日晚間至下周一清晨為這波冷空氣最強的時候。此外，氣象專家戴立綱指出，這波冷氣團帶來的影響，讓北部地區的低溫約11度。

氣象局表示，明清晨仍受到輻射冷卻影響，新竹以南到高雄局部地區有10度以下低溫發生的機率，下午起強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部溫度逐漸下降，白天高溫與今天相比略降到20度左右，中南部日夜溫差仍大；周末晚間至下周一清晨為這波冷空氣最強的時候，不過下周一白天起水氣略減少，等到周二時強烈大陸冷氣團減弱，氣溫將逐漸回升。

對此，氣象專家戴立綱指出，這一波強烈大陸冷氣團影響的期間，北部地區的低溫約11度，明起降溫明顯，等到周末將轉為寒冷，另外，這波冷空氣釋放完畢後，下周的天氣型態基本上屬於晴朗的狀況，但他提醒，在北極有冷空氣不斷堆疊、醞釀中，下波嚴寒時間恐落在1月25、26日左右。

此外，戴立綱說明，這波冷氣團南下影響台灣，會不會下雨、下雪？戴立綱則說，從資料看來這波冷氣團水氣較少，下雪可能無望，不過降雨方面，北部東北角地區、北部海岸線、宜蘭會出現飄雨，陽明山也會下雨，太平山則是起大霧，但過了桃園以南後，都是屬於較晴朗的天氣。

(中時新聞網)