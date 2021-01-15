移民署行動服務列車「宅配」新統號永居證到沙鹿給新住民。（移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

行動服務列車駛抵沙鹿，替新住民一一解疑惑。（移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

行動服務列車駛抵沙鹿，替新住民一一解疑惑。（移民署中區事務大隊台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

外來人口統一證號已進行改版，以提升對台灣歸屬感，移民署中區事務大隊台中市第二服務站14日前往沙鹿，將新統號永居證送給法籍拉斐爾及馬籍黃翠立等新住民，同時對新統一證號疑問向在場新住民一一解說，移民署的貼心服獲肯定。

移民署中區事務大隊台中市第二服務站14日將行動服務列車駛抵海線人口第一大區沙鹿，特別協助外籍居留人士換發新統號永久居留證。拉斐爾說，因工作繁忙無法前往服務站換證，想不到移民署服務貼心，能在沙鹿戶政事務所領證，真是幫了個大忙！

第二服務站表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，即有需要做資料異動、延期、補換證時，有申請就會自動產出新統一證號，除既有規費外，不需要額外收費。

現場新住民提出許多問題，例如換新證號後，新居留證上要怎麼看得出來？可以查詢換過的號碼嗎？移民署同仁皆一一解答，還特別叮嚀曾申請過自然人憑證的新住民換新證時，以舊統號申請的自然人憑證會失效，一定要記得一併申請新自然人憑證。

站主任王驥表示，沙鹿戶政事務所主任彭增錠及全體同仁對行動列車相當支持與協助，新式統一證號的產生，就是為了提供在台新住民更順暢、更便利的生活，雖然有10年緩衝期，但持有居留證的新住民可到移民署各服務站或行動服務據點申辦異動換證。

第二服務站提醒，在台居留的新住民別忘了自身權益，可至移民署網站「新式外來人口統一證號專區」，相關資訊更有多國語言說明，歡迎大家善加利用。

(中時 )