台中市議會國民黨團今日(15日)舉行記者會，再指台中火力電廠不淘汰老舊燃煤機組，就要新增2部燃氣機組。台電今天回擊很兇猛，指記者會中只有同一政黨一錯再錯的口水，沒有看到與市民站在一起「共推新燃氣，延續好空氣」的決心。聲明直接挑明國民黨，沒在客氣。

台電強調，去年6月以來，已6度發布新聞稿，說明未來新增燃氣機組上線後，中火將採取「2氣6煤」的運轉模式，絕對不會火力全開，屆時不特定4部燃煤機組轉為備用。

對於國民黨台中市議員批評不淘汰中火老舊機組，台電指是議員刻意誤解，台中電廠既有燃煤機組距離屆齡除役尚有10多年，並非老舊機組，且機組陸續完成空氣污染防制改善工，符合市府現行加嚴標準。

而議員質疑有關未遵守火力發電年減1％公投結果，台電表示，在調度、發電的努力下，已經達成了上述減量目標。中火新增燃氣機組已是下一步，盼望市府及市議會拿出決心，不要讓市民失望。

(中時 )