「療癒系導演」林孝謙執導新片《跟你老婆去旅行》，找來陳妍希、張書豪和鳳小岳主演，三位從未合作過的特別組合碰撞出不同火花。電影橫跨大學時代到婚後多年，鳳小岳和張書豪原是大學死黨，結果張書豪在校園表演中看到校園女神陳妍希就被電到，兩人還為了接近陳妍希加入吉他社。

電影趕在新冠肺炎疫情前的2019年年底完成加拿大旅遊戲分，鳳小岳表示在加拿大最開心的就是處處皆美景，「很開心有這趟拍戲之旅，讓我難以忘懷」，在沒有拍攝行程時，也都捨不得待在飯店，常會相約出去吃飯、逛街。今天片商公開的正式海報中，也可以看見背景充滿加拿大楓情，陳妍希在兩男之間充滿抉擇難題。

片中有不少搞笑橋段，陳妍希雖表示喜劇擔當是張書豪，有點遺憾就是沒有演到太多喜劇，但還是很配做了「火影跑」（把手背在身後快速奔跑），甚至模仿《東方不敗》林青霞的「自體空中旋轉」，有趣到自己都忍不住說：「真的是太好笑了，有看過一位女演員在演戲，2位男演員很開心地蹲坐在前面看我演嗎？我容易嗎我？」

陳妍希也大讚鳳小岳Free Style的表演方式：「他是一個在台灣很獨樹一幟的表演風格的演員，所以他常常會丟來意外的內容，也會碰撞出意外的驚喜。」同時也難擋鳳小岳獨特的魅力，「就是他很會撩，而且男女都撩，連路人都可以莫名其妙被他吸引過去聊天，天生的放電功力很強」。對此，鳳小岳謙虛地表示：「陳妍希也是表演經驗豐富的演員，大家真的默契十足，其實我們都會在開拍前先暖身，所以也沒有特別Free style，只是在劇本範圍內做好功課而已。」

至於在片中跟陳妍希飾演大學情侶之後結婚的張書豪，原本超不熟，因戲結緣後變得無話不談，最後也才能變成在銀幕上自然呈現真正情侶般的打鬧。不過也因為越來越熟，讓陳妍希不免小抱怨了一下張書豪：「一開始他還有點尊敬我，可能我比他出道稍稍早了一點，沒想到後來竟然對我超沒大沒小的拉！」甚至有一次在加拿大街頭故意搭訕陳妍希讓她嚇一大跳。電影將於2月10日在台上映。

(中時 )