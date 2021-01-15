美國微軟與甲骨文等多家科技公司，跟衛生團體與非營利組織周四宣布合組聯盟，推動新冠肺炎疫苗數位接種認證計劃，讓人透過健康護照app取得和分享自己接種記錄，進入室內場所時可顯示健康情況以協助阻止疫情蔓延。

「疫苗接種認證計畫」（VCI）聯盟成員除了微軟和甲骨文外，還有雲端運算商Salesforce、醫療資訊科技商Cerner、醫療保健軟體商Epic Systems、非營利組織Mitre和醫學中心Mayo Clinic。

VCI成員之一瑞士非營利組織「共有計畫基金」（CPF）醫療長派金斯（Brad Perkins）預期經過一段時間後，大部份民眾必須在公共場所展示其新冠肺炎篩檢結果為陰性，或最新接種記錄等，讓日常生活恢復正常。

他認為未來登機飛國外、上班上課、購物、聽演唱會或觀看賽事等，都將要求民眾以智慧手機上的健康護照app，或印有二維碼（QR code）紙本認證，證明自己體內沒新冠病毒。

美國為已接種民眾發紙本認證卡，顯示其接種日期、使用哪家藥商的疫苗與批次編號。但目前沒有聯邦系統讓人透過網路取得自己的接種記錄。

捷藍與聯合等少數美國航空公司，已試圖透過CPF推出CommonPass健康護照app，讓旅客登上特定國際航班前提供健康認證。

VCI要推動的數位認證跟航空業做法一樣，但會透過共同軟體標準，使適用的場所範圍更廣，讓人取得與分享自己接種記錄與篩檢結果時，又像網路銀行操作那麼簡便。

但VCI計劃被批評存在實務與道德問題。因為不是所有提供接種與篩檢服務的醫療院所，有足夠資源配合VCI做法。若因此令沒有數位認證的民眾被部份場所拒絕進入，就會產生同為接種者，但在行動自由上卻出現不公平情況。

(工商 )