全球經濟因疫情而發生劇變，滙豐中華投信投資團隊對嶄新的一年提出註解，「2021年全球經濟將處於再生階段」，低利率環境恐怕更長，投資人須更審慎地評估市場環境。

全球經濟處於再生階段，實際再生的速度取決於地域狀況、疫苗發展以及各國政府的政策支持；整體而言，後疫情時代，中國大陸GDP增長再度領先全球，亞洲繼續成為推動全球經濟增長的最大力量，加上政策扶持，亞洲市場的股、債以至於另類資產等均具備較大的增長潛力，為2021年立下良好的投資根基。

在新的一年，全球經濟再生復甦是首要的投資主題，儘管新的一年各國政策支持預計將陸續增加，但在過去六個月經濟活動大幅反彈後，全球增長將再次放慢，這對預期回報也有所影響。

滙豐中華投信董事長李選進表示，全球將在更長一段時間處於低利率、低回報的態勢，投資人需要更審慎地評估市場環境；因此，經濟處於復原階段的可能性，比急速通貨再膨脹的情況為高，投資想從中獲益，可選擇投資在增長較快的地區，而亞洲明顯是帶領全球增長的引擎。

在經濟處於復原再生的一年，保持主動投資至關重要。股票配置仍屬合理之舉，不過需要靈活調整地區配置，以因應新形勢與不斷發展的宏觀趨勢。

李選進表示，新的一年支持風險的立場仍然有其根據，儘管預期回報可能會在更長時間內持續走低，再加上債券收益率處於低水平，因此投資組合中需要出現「新的分散工具」，將另類投資及地區固定收益等資產類別納入投資組合勢必成為主流。

至於亞洲市場，滙豐中華投信投資長林經堯表示，亞洲政策措施預料將更具有針對性及差異化，亞洲央行十分關注金融穩定性，政府也著力推動結構性改革並放寬監管限制，令經濟發展更加穩定，預測大部分亞洲經濟體的產出及本地生產總值，可望於 2021 年下半年回復至疫情前水平，但仍需要更長時間才能回復至疫情前的中期增長潛力。

時序已進入2021 年，滙豐中國A股匯聚基金經理人韋音如表示，預計中國大陸的增長動力，將從投資轉向家庭消費、製造業轉向服務業以及從基礎設施及房地產投資轉向製造業投資。針對性的貨幣與財政政策預估將逐步回歸正常化，在就業市場及家庭收入復甦的帶動下，內需消費將成為 2021年中國大陸 GDP 增長的關鍵力量。

(中時 )