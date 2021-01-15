沙鹿餐廳竹林土雞城全台餐飲首創，引進澎湖優鮮認證標章，15日舉行「海鮮小屋」開幕典禮。（陳淑娥攝）

為搶攻農曆春節商機，中市沙鹿老字號餐廳竹林土雞城全台餐飲首創，引進澎湖優鮮認證標章，15日舉行「海鮮小屋」開幕典禮。澎湖縣農漁局長陳晶卉指出，澎湖優鮮認證標章經過嚴格用藥檢驗，是最安心的保證；竹林餐旅事業執行長童仁傑指出，民眾用餐後可到小屋現場選購，在家裡也能吃的到澎湖的海產美味。

童仁傑指出，他從事餐飲已經30餘年，剛開始是小吃攤，15年前竹林土雞城餐廳開業，到處選用優質的海產料理，澎湖擁有得天獨厚的乾淨水域，海產特別鮮美獲他青睞，目前餐廳使用的海產有8成都是澎湖海撈直送。另為讓用餐民眾在家也能享受美味海鮮，特地引進澎湖優鮮水產，供消費者選擇。

陳晶卉表示，2008年創立澎湖優鮮認證標章，至今已13個年頭，水產箱網養殖有優良環境、鹽度優勢、下雜魚餵養，以及64種動物用藥、重金屬嚴格檢驗、溯源紀錄及政府保證等特點，澎湖優鮮認證標章的水產品，就是最安心的證明。

澎湖縣農漁局指出，竹林土雞城是全台餐飲首創引進澎湖優鮮認證標章，澎湖優鮮養殖戶歐英豐養殖的石斑、郭家牡蠣及各種澎湖海鮮均十分鮮美，共計高達13種依不同季節供客人挑選，為避免買到仿冒水產，呼籲大家一定要認明有認證標章的才有保障。

沙鹿餐廳竹林土雞城全台餐飲首創，引進澎湖優鮮認證標章，15日舉行「海鮮小屋」開幕典禮。（陳淑娥攝）

沙鹿餐廳竹林土雞城全台餐飲首創，引進澎湖優鮮認證標章，15日舉行「海鮮小屋」開幕典禮。（陳淑娥攝）

大家一定要認明有認證標章的才有保障。 （陳淑娥攝）

大家一定要認明有認證標章的才有保障。 （陳淑娥攝）

(中時 )