國道4號潭子新田段高架橋排水設施不夠完善，造成橋下水流四溢致農田積水，立委楊瓊瓔服務處15日邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

國道4號潭子新田段高架橋排水管只將雨水引流到橋下，未接到排水溝，造成橋下水流四溢、農田積水惹民怨，立委楊瓊瓔服務處15日邀相關單位會勘，高公局允諾將增設水溝銜接龍虎鬥以排水解決問題，預計最快3底可完工。

新田里長吳政潭指出，國4潭子段施工以來，始終未做好排水設施，致高架橋下兩旁農田逢雨必嚴重積水，影響周邊環境衛生，甚至雨水沖刷周邊鬆軟泥土，造成土石流淹沒農作物，損及進出農田道路，影響生計甚大。

市議員賴朝國指出，排水溝是高公局第二新建工程處施作所設計，但後果卻由農民承擔。立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益強調，國4豐潭段未來全線通車後，縮短潭子鄉親到各地區行車時間，但為生活上帶來便利的同時，卻也造成不便，新田里潭興路1段258巷路尾處高架橋下方，有幾處農田受影響，希望高公局盡速改善。

高公局第二新建工程處第四工務所主任張瑜超表示，由於新田里潭興路1段258巷路尾地面高度較低，易產生積水，施工中也造成鄰近農民不便，他允諾 3月底前除增設132公尺長的排水溝銜接龍虎鬥排水外，也將協助農民改善混凝土農路，讓周邊排水順暢及通行方便。

(中時 )