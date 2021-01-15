「凍齡女神」許維恩接下美容儀器代言，日前拍攝主視覺宣傳照，光滑嫩肌在鏡頭前看起來十分白皙透亮，加上禮服高衩的設計，纖細長腿一覽無遺，胸前也開了深V，小露美胸，火辣身材藏不住。

許維恩無論內外都維持超好狀態，完全看不出今年就要滿40歲，近來寒流籠罩全台，許維恩也教大家冬天在家要怎麼維持身材，強調：「運動很重要！飲食更要小心，冬天食物容易偏重口味，戶外太冷，我會選擇在室內做有氧運動、重訓、拉筋。」

許維恩表示雖然不會特別忌口，但本身胃口小，也盡量避免吃油炸類、重鹹調味的食物，就算喝煲湯也以清淡為主，並透露喜歡吃燕麥片，除了飽足感外，也促進排便排毒，是很有效的方法，也特別呼籲，「冬天一定要做好保濕，皮膚容易偏乾，可以多多敷臉」。

目前事業和生活都相當不錯，被問及目前的幸福指數？許維恩甜蜜笑答：「很幸福，在事業、家庭、生活，我是很容易滿足的人，不要求太高！目前98分吧。」那今年是否有機會脫單？她先是曖昧笑了一下，接著表示「一切順期自然」。

農曆牛年即將來臨，許維恩透露規劃與家人歡度，會選擇在家團聚，今年礙於疫情無法出國，決定好好犒賞員工到南部旅遊，開春後希望新的戲劇呈現給大家，要粉絲們拭目以待。

(中時 )