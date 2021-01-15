基隆一名女子小芳（化名）日前帶著一票友人到前男友住家樓下打大吼「ＸＸＸ讓我懷孕卻不負責」，讓男方氣得提告誹謗；該男向檢察官提出診斷證明，表明他罹患罕病「柯林菲特氏症」，俗稱「無精症」，不但男性荷爾蒙偏低，精液內沒有任何精子，檢察官為此判斷小芳散步不實言論，依涉犯誹謗罪嫌將她起訴。

起訴書指出，小芳前年7月某日帶著友人共6人到該男位在基隆市信義區的住處，她在騎樓上大聲吼叫「潘ＸＸ讓我懷孕卻不負責任！」讓該男忍無可忍，向小芳提出誹謗，他向檢察官提出三軍總醫院的診斷證明書，證明他罹患俗稱無精症的「柯林菲特氏症」。

基隆地檢署認定，小芳已知該男無法產生精子、使人受孕，仍以對方讓她懷孕不負責任，散步不實言論貶損對方名譽，依涉犯誹謗罪嫌將她起訴。

檢方指出，「柯林菲特氏症」為先天性睪丸發育不全症，又稱無精症，也就是精液內不含任何精蟲；此外，與正常人相比，柯林菲特氏症患者的睪丸內男性荷爾蒙偏低，產生的不正常精蟲比例會偏高，相對孕育出不正常胎兒的機率也變高。

據了解，柯林菲特氏症是由於精子與卵子在胚胎發育的過程中發生錯誤，導致胎兒染色體異常，多了一條X染色體所致，通常會有睪丸小如花生米、陰毛稀疏、陰莖短小、皮膚細膩、手長腳長，明明是男生卻長出女人的乳房等症狀，也由於男性賀爾蒙較低的關係，影響到腦下垂體產生精蟲，而發生無精症的問題。

(中時新聞網)