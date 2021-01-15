民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於明(16日）投票，今日罷免前夕國民黨主辦的「罷王團結之夜」在中壢舉行，正妹直播主高鈞鈞晚間受訪表示，下午遊行車隊在中壢掃街沿途受到很多在地人熱情歡迎，這次罷免王浩宇很多人請假、翹課都要出來。對於疫情、氣溫是否會影響投票？她認為，投票保持社交距離，影響應有限。
將此戰役定調為反萊豬首戰的國民黨，今晚6點30分，在中壢中正公園舉行「罷王團結之夜」晚會，現場來了近2千人，雖然晚間氣溫出現下降，但民眾反映仍然熱烈，喊出「116下架王浩宇，光榮中壢」罷免聲響徹天際。
國民黨更在臉書PO影片，智庫副董事長連勝文表示，罷免投票門檻非常高，就算有當選票數的5倍都不見得成功，加上近期天氣寒冷和防疫考量，讓民眾行使罷免投票非常困難，江啟臣認為，明天16日投票，不只是一個議員的去留，更是台灣政治道德標準的分水嶺。
對於王浩宇明日罷免投票，畢業自美國田納西州立大學教育心理學碩士，現職模特、主持人的「高鈞鈞」今15日接受《TVBS》「新聞大白話」主持人錢怡君電訪，對於明天投票天氣若出現變化及疫情緊張影響，是否仍樂觀看待？高鈞鈞表示，她個人感覺沒什麼影響，至少這幾天遊行下來是這樣，她對於明天罷王很有信心，她也呼籲中壢人，明天投票戴口罩、保持社交距離，大家應該要有信心。
(中時新聞網)
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