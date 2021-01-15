大陸女星戚薇是影視歌三棲明星，從選秀節目《我型我秀》出道後，發行專輯一展好歌喉外，更接連拍了多部人氣電視劇，讓她在出道不到10年就拿下國劇盛典的「內地人氣女演員大獎」，2014年嫁給韓星李承鉉也造成轟動；最近她自曝看電影準備進場時才被要求退票，讓她罕見大怒，更忍不住問「這合理的嗎？」。

戚薇今（15）日下午在微博發文抱怨，提到自己到電影院買票準備看電影，等到電影快播放時要走進放映廳前，卻被工作人員告知「我們不能讓消費者進入，您退票吧」；戚薇當下相當傻眼，不解怎麼會有這種狀況，忍不住帶有怒氣地表示，「票是可以退，我的時間找誰退呢？」。

最近戚薇自曝看電影準備進場時才被要求退票，讓她罕見大怒，更忍不住問「這合理的嗎？」。(圖/ 摘自戚薇微博)

她遇到不明原因就被要求退票，心中難免不愉快，有不少網友也在底下留言詢問，釐清狀況，「問題是為什麼放不了了？」、「這又是為什麼？突如其來的」、「真不太合理」；戚薇也馬上說出自己的想法，「為什麼放不了不重要，因為給你的理由也未必是真的理由，主要是處理辦法，是合理的嗎？」，她也補充說，工作人員有解釋是電影片子出問題，放不出來，有粉絲跳出來緩頰，「之前去看妳的電影也一樣，等了好久，驗票工作人員告訴我機器壞了」。

戚薇昔日演出過多部電視劇，像是《泡沫之夏》、《美人心計》、《我是杜拉拉》和《深夜食堂》等等，另外近年來也活躍於綜藝節目，2018年就和老公李承鉉演出真人秀綜藝節目《想想辦法吧爸爸》，在2020年播出，也引起網友熱烈討論。

(中時新聞網)