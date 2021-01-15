男性包皮如果太長，除了造成生活不方便、衛生方面問題，恐怕還會影響性生活，一名男子因為包皮過長，到醫院動手術切除，結果切完包皮後，生殖器長度從原本10公分，縮短到剩下4公分，傻眼的男子說生活受到嚴重影響，而醫院給他的答覆更讓男子無法接受。

大陸一名張姓男子，由於包皮太長，在2021年跨年前夕，到位於河南瀍河區的第一人民醫院，動包皮環狀切除手術，希望醫生可以解決長期困擾，想不到動完手術後，原本下體勃起時有10公分，現在卻僅剩下4公分。

對此張男相當煩惱，因為勃起後長度實在太短，已經造成生活上不便，甚至無法正常過日子，張男手術後也找醫院多次交涉，醫生則解釋，因為手術完，下體與背部會有拉扯感，所以會有變短的錯覺，且張男經3次回診，腹側包皮長度足夠，雖然背部包皮局部稍短，但3個月後再回來追蹤即可，同時答應後續治療免費。

但張男對院方說法感到質疑，因為生殖器變短是事實，張男也找來河南科技大學第一附屬醫院的泌尿科專家，替自己進行看診，證實原本院方說法是否屬實，同時消除心中的焦慮。

(中時新聞網)