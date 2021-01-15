香港男團「ERROR」29歲成員吳保錡（保錡），日前與宅男女神張沛樂（沙律）傳出戀情，事後女方甜蜜認愛，未料卻爆出其實吳保錡早與女模Carrie交往，兩人交往2年，至今也沒分手。現在吳保錡劈腿風波並未隨著他的道歉而平息，反而越演越烈，因為今(15日)更有一位身材火辣的健身女教練，在社群網站PO文點名吳保錡：「去年十月你知不知自己有女朋友？」內疚成為介入他人感情的小三。

吳保錡被爆還沒有女友Carrie分手，就劈腿宅男女神張沛樂，讓女友憤而要求他在24小時內道歉，否則會公開他更多劈腿證據，以正視聽，同時也直言與吳保錡沒了關係，從女友變成舊愛。

在Carrie要求道歉不到6小時，吳保錡就在社群網站公開道歉，坦言自己處理感情不夠成熟，結束一段關係時，也沒有好好處理並面對，「見到因為自己不成熟而傷害到人，我絕不願意見到，真心感到對不起。」

只是吳保錡似乎劈腿不只1女，一位身材火辣的健身女教練，今日就在社群網站憤怒質問吳保錡：「去年十月你知不知自己有女朋友？」還爆料吳保錡不僅把她約上床，而且還拍下了影片，「你傷害的不只是Carrie，還有一個不知道你有女朋友的人。」

女教練更坦言，她不介意被當成玩具，但一想到吳保錡背著女友來約她，令她感到十分內疚。

(中時新聞網)