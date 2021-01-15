華梵大學美術與文創學系聶蕙雲副主任（左）與金山高中學生討論作品。（華梵大學提供）

大學協助高中職發展多元課程是教育部積極推動的政策，華梵大學連續一年半至新北市立金山高中進行協同教學，教授高一學生美術創作、攝影與VR虛擬實境體驗課程，獲得師生好評，12日舉行學習成果發表會，兩校並正式簽署校際策略聯盟協議書，建立永續合作發展機制。

金山高中自108學年度起與華梵大學合作，邀請美術與文創學系及攝影與VR設計學系老師，每週至金山高中教授美術課程，內容包括美術創作、攝影及VR體驗等，109學年度第一學期共有高一兩班40餘名同學參與，華梵大學也出動6名老師進行協同教學。

華梵大學師資進駐金中，不僅對地處偏鄉的學生學習帶來改變，課程進行期間同學們也都非常興奮，在課程專業講師的帶領下，盡情展露藝術創作天分；例如利用隨身手機，融入自己的想法和情感，試著用每一張照片或一段影片，說出屬於自己的故事，還輪流當麻豆或攝影師，自信且迅速地拍下一張張彼此的影像。

金山高中校長賴來展表示，與華梵大學校際課程策略聯盟合作，對於高中課程的推動與發展是一大突破，不僅讓學生了解大學端課程的多元與進步，更可協助偏鄉學生在學習上加深加廣。

賴來展說，從此次的美術創作與攝影成果展中可以發現，本學期參與課程的同學都學得很充實、做得很開心、拍得很美麗，尤其華梵攝影與VR設計學系教師團隊的專業教學，讓金中學生享受到不一樣的課程，同學都希望下學期能前往華梵大學，親身體驗專業攝影棚與VR教室帶來的感官衝擊。

金山高中家長會長張家誠也指出，感謝華梵大學願意協助金中教授美術課程，彌補金中只有一名美術老師的不足，學生都覺得獲益良多。

代表華梵大學簽署校際策略聯盟協議書的公共事務處黃明義處長當場允諾，下學期將邀請金中同學至華梵參與體驗課程，未來同學就讀華梵大學更將享有學費優惠，還有機會領到全額獎學金。

(中時 )