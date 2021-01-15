二代老鼠藥是抗凝血劑，屬慢性毒，老鼠吃了會慢慢內出血，5到7天死亡，以老鼠或鼠屍為食的猛禽也跟著中毒。（洪孝宇提供／潘建志屏東傳真）

《2020台灣國家鳥類報告》出爐，其中「鳥類中毒危機」章節由屏東科技大學鳥類生態研究室研究員洪孝宇負責撰寫。毒害鳥類最嚴重的為農藥加保扶及二代老鼠藥，雖然防制農田的鳥害及鼠害，卻也造成生態失衡。

《2020台灣國家鳥類報告》內容涵蓋台灣鳥類保育和研究的重要議題，參與撰寫的作者近50名，經5年多的規畫、撰寫、編輯終於完成，是台灣鳥界重要的里程碑，其中「鳥類中毒危機」章節統整2012年來，鳥類受毒害的研究結果。

洪孝宇說，加保扶引進在1980年前後，剛好就是台灣黑鳶大量消失的時間點。加保扶對鳥類毒性強，農民將其參入稻穀、玉米為誘餌，造成麻雀、斑鳩等「害鳥」死亡，食腐類猛禽如黑鳶吃了鳥屍後也被毒死。

據社群網站「農地毒鳥回報社」統計，2014至2018年共有250筆毒鳥案例，中毒死鳥有26科51種5957隻。加保扶的毒是立即性，現場常能見到大批死鳥，慘不忍睹。防檢局雖於2017年禁用高濃度加保扶，但未禁的低濃度仍會造成鳥類死亡。

二代老鼠藥是抗凝血劑，屬慢性毒，老鼠吃了會慢慢內出血，5到7天死亡，以老鼠或鼠屍為食的猛禽也跟著中毒。據統計，2010至2018年21種221隻台灣猛禽死亡樣本中，有10種136隻在肝臟中驗出殺鼠劑殘留。

其中主食為鼠類的黑翅鳶檢出率高達89.2％居冠，平均殘留濃度也最高，腐食性的黑鳶75％第二，領角鴞、鳳頭蒼鷹等也有。另外主食為蛇類的大冠鷲雖檢出率41.7％不高，但平均殘留濃度居次，顯示蛇類也成為殺鼠劑在食物鏈中傳遞的重要環節，顯然比農藥更容易在食物鏈中累積和傳遞。

洪孝宇提出4點建議，包括對野生動物高風險的農藥逐步退場、加強殺鼠劑的販售和使用限制、投入友善防鳥鼠害的研究、擴大慢性危害農藥和其他環境汙染物對鳥類健康風險的研究。

(中時 )