為了徹底守住大陸首都北京的安全，北京今天公布最新的防疫隔離政策。入境進京人員在「14＋7」的基礎上，再額外增加7天健康監測。

1月15日上午，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第一百次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第五十一次會議召開，落實全國疫情防控工作電視電話會議要求，研究調度疫情防控工作。

會議強調，要持續加強入境進京人員管控，在嚴格落實「14＋7」醫學觀察措施基礎上，再增加7天健康監測。

此外，要加強集中觀察點防疫管理。嚴格封閉管理區域醫學觀察措施，加大人員、環境核酸篩查頻次，解封必須經過審慎評估。

嚴格落實農村地區防控指引和「防控20條」，建立市、區、鎮（鄉）、村四級防控責任體系，把城鄉結合部作為防疫和監督檢查的重點，嚴控農村聚集性活動，強化小診所、小藥店、小飯桌等重點場所監管，對非法經營嚴格清理整頓。

(中時 )