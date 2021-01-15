台灣三星15日宣布，1月29日在台上市高階機種Galaxy S21系列，這是台灣睽違數年後再度擠入S系列全球首發市場之列，S21系列比S20系列降價一至兩成，也是近年來最便宜的S系列。台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，看好S21系列有感降價，上市時間在農曆年前、促銷活動多，看好S21系列預購量可比前作大增3成，生命週期銷量也有機會比前作成長兩成。

三星在台灣時間14日深夜才對外發表Galaxy S21系列，15日台灣三星就宣布預購於即日下午開跑，並且公佈S21、S21+與S21 Ultra台灣售價，S21起價僅需25900元比S20起價高達32900元來說，降價幅度高達21％，S21+起價也比S20+大減19％，最高階的S21 Ultra由於螢幕持續使用成本較高的雙曲面AMOLED螢幕，RAM與儲存空間也維持與去年的S20 Ultra相同，因此降價空間相對來說小，建議售價僅比去年S20 Ultra便宜約9％，堪稱是最近幾年來價格最親民的S系列。

由於有感降價，加上S21系列台灣終於重新躋身全球首發國家之列，上市時間正好是農曆年旺季促銷開始之際，加上台灣電信業者對5G手機加碼補貼，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，看好S21系列將能順利拿下台灣Android高階手機銷售量冠軍，更預期S21系列預購量將能比S20系列大增3成，S21生命週期銷售量比S20系列成長兩成。

而在S21各機種方面占比方面，陳啟蒙評估，看好預購期Ultra、S21+將各佔4成，S21約佔兩成，預購期過後銷售主力將改為S21+，高價的Ultra占比下滑至3成左右。

台灣5G手機銷售量與滲透率持續增加，但是5G門號滲透率似乎沒有趕上，現在5G網路覆蓋率約35％，5G門號滲透率要在2021年底前達到3成，對於電信三雄來說是個挑戰，不過可以先從讓消費者手中的手機都升級至5G開始，讓用戶由4G轉5G的門檻下降，三星在台灣將更積極耕耘9000～2萬元市場，因為這個價位區間雖然只佔台灣4成的銷售量，但銷售值卻高達7成，三星在這個價位區間已經是Android陣營的冠軍，然而能夠成長的空間還是很大，而除了高階與中高階市場之外，他也預計2021下半年三星在台灣的5G手機售價將壓低至7、8000元，協助電信業者降低消費者手機與門號升級至5G的門檻。

(工商 )