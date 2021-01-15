由於美國總統川普任內發動美中貿易戰，卻也傷到美國本身的經濟。最新調查指出，美中貿易戰已經導致美國損失24.5萬個就業機會，而貿易戰若進一步升級的話，估計未來5年美國國內生產總值（GDP）恐縮水1.6兆美元（約台幣45.5兆元）。

《路透》報導，美中貿易全國委員會（USCBC）委託進行的調查顯示，美中貿易戰導致美國就業機會最多減少24.5萬個，但雙方若逐步降低關稅，將提振經濟增長，並在2025年前增加14.5萬個就業機會。

美中貿易全國委員會代表著在華經營業務的美國大公司。該機構表示，委託牛津經濟研究院(Oxford Economics)進行的這項研究，還包括貿易戰進一步升級。在升級的情況下，全球前兩大經濟體明顯脫鉤，最壞情況下，可能將導致未來五年美國國內生產總值(GDP)縮水1.6兆美元，2022年就業機會減少7​​3.2萬個，到2025年就業機會再減少32萬個。

由於美國總統當選人拜登之前曾表示，上任初期不會立即改變川普關稅的措施，但將與盟友施壓中國改變貿易行為。委員會總裁艾倫（Craig Allen）表示，該機構闡明了美中關係中政策選擇的影響，這一點很重要。尤其在貿易關稅問題上，了解這些選項的經濟成本非常重要。

同時，研究並估計，美國對中國的出口支撐著120萬個美國就業機會；2019年中國跨國企業直接僱傭了19.7萬名美國人，而美國企業在中國投資了1,050億美元。未來10年全球經濟增長中預計約有三分之一由中國帶動，因此美國企業要在全球獲得成功，維持中國市場准入變得越來越關鍵。

(中時新聞網)