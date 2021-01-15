日前爆發桃園醫護人員感染新冠病毒，引發醫界口水戰，副總統賴清德今在臉書表示，疫情尚未結束，任何人都不該發表不當言論，打擊防疫團隊的士氣，若讓傷害蔓延，成為防疫破口，受害的是全體國人，也會影響到國家安全。

賴清德指出，「我們的歲月靜好，是因為醫護們的負重而行」。早上到中華文化總會參觀苗栗白沙屯拱天宮首次跨境台北舉辦的 百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展。

他說，從展覽中，看到白沙屯進香文化的樸實風格及早期先民艱辛不易的進香過程。更深深感受到每年數以萬計的信眾誠心跟隨，蘊藏其中的良善力量。

他指出，近日有醫護因照護病患而感染，遭部分有心人士的言語攻擊，感到不捨。「我始終相信，台灣最珍貴的價值就是善良，如同在進香過程中，大家彼此互相信任、幫忙和鼓勵」。

他認為，台灣全體醫療人員在疫情侵襲時，堅定勇敢地站在第一線守護國人的健康，一如戰時國軍勇赴戰場保家衛國一樣，都應該贏得大家的尊敬。

他表示，勉勵全國的醫療人員，即便受不當言論傷害，也不要受到影響，特別是在國際疫情嚴峻的此時，一定要再接再厲，不辜負國人的支持和期待。

(中時 )