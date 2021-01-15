遠東商銀與遠傳電信合作的開放銀行第二階段，於1月15日正式上線，遠銀為首家獲核准辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」服務的銀行，攜手遠傳電信運用敏捷開發，以高效模式進行高品質的軟體開發，在短短1個月快速上線，可依照消費者的意願與需求進行授權，將個人資料轉移給受委託方，把資料自主權還給消費者。

遠銀表示，該行是全國第一家將開放銀行第二階段功能上架銀行，自1月15日起，客戶可至遠傳Friday理財+APP體驗全新的開放銀行服務。第二階段的「消費者資訊查詢」登場，遠銀Bankee社群銀行以OPEN API串接遠傳電信，為客戶上架掌握銀行資產的便利功能。

功能包含查詢台幣活存存款帳戶餘額、查詢信用卡當期帳單資訊等，提供消費者更便捷的金融服務，而查詢臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊、定存存款帳戶餘額、定存餘額查詢、信用卡歷史帳單資訊、信用卡額度資訊、信用卡帳單消費明細等服務將陸續上線，為客戶打造一站式整合，滿足消費者行動金融需求，實現金融即服務（Banking as a Service，BaaS）。

遠銀數位金融事業群副總經理戴松志指出，第一階段僅為公開資料查詢，第二階段為消費者資訊查詢，為開放銀行的重要關鍵，正式進入跨業資料共享時代，真正開啟台灣開放金融全新篇章。開放銀行精神與遠東商銀Bankee社群銀行共創、共享、共好的核心理念不謀而合，為能見證這歷史性的一刻，遠銀與遠傳電信合作，運用敏捷開發縮短開發時程，將原預計第一季上線的功能，提前2個月上架，搶得頭籌。

戴松志強調，這次展現該行數位創新的實力，更凸顯遠東集團深耕金融科技的企圖心，顧及客戶體驗、布局金融科技，也發揮集團綜效，為消費者、銀行和電信業者創造三贏局面。

(工商 )