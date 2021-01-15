金鐘迷你視帝莊凱勛在公視《天橋上的魔術師》飾演魔術師一角，率領小主角們一探魔幻世界奧秘。劇中他披頭散髮、以頹廢裝扮現身，他日前接受專訪，聊到童年回憶，印象在土城老家附近傳統市場，有一位頹廢大叔總是坐舊式摩托車上，朝著小男孩們招手說「弟弟，來啦」，當時讀大班的莊凱勛，某天和幾個小朋友好奇湊過去，才發現那大叔雙手放在下體「搓揉」，雖沒傷害他們，但嚇得他立刻拔腿就跑。

莊凱勛和老婆小安育有2歲兒子Mars，老婆肚裡懷著女兒Luna，預產期預計在今年3月。雖有帶小孩經驗，但劇中面對10幾歲的小演員，莊凱勛自認像「馴獸師」，因為小演員們太活潑，有時的確控制不住，他也說：「他們就是進化版的Mars，我挫咧等」。

莊凱勛和主人翁小男孩們有大量對戲，笑稱他們是「半獸人狀態」。（公視提供）

莊凱勛期待女兒出生，因有第一胎經驗，這回心情更加從容。老婆本身從事時裝產業，興奮地「超前部署」，準備好時尚母女裝，至於Mars也在適應要當哥哥。莊凱勛戲劇、電影作品多，卻不太讓孩子看電視，他自虧：「都是腥羶色角色啊，不是殺人、坐牢，我連大愛的戲都吸毒」，笑說：「要的話可能讓他從後半段開始看」。

聊起育兒經，莊凱勛說Mars開始上幼稚園，會與同儕互相學習模仿，某天發現Mars竟叫爸爸「欸」，讓他驚覺嚴重性，立刻嚴肅制止Mars，適時扮黑臉不讓孩子「踩底線」，不過Mars也很聰明，似乎遺傳他的好演技，只要聽爸爸聲音一低沉，先是低頭、接著開始淚眼汪汪，讓莊凱勛笑嘆「真的是戲精」。

公視耗時5年，以新台幣2億元重金打造的旗艦影集《天橋上的魔術師》，改編自知名作家吳明益的同名小說，講述9個小孩在中華商場天橋上與魔術師的故事。莊凱勛分享，「魔術師」一角亦神亦鬼，宛如說書人般陪著小孩成長、經歷生離死別，卻不主觀參與、也不能拉一把，「ㄍㄧㄣ」住角色情緒拿捏很重要，「我本身敏感又愛哭，屬於感受型演員，隨著劇情後面塵埃落定，魔術師才有點鬆口氣的感覺」。《天橋上的魔術師》於2月20日播出。

莊凱勛即將升格2寶爸，相當期待。（盧禕祺攝）

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