智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現。（智光商工提供）

智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現。（智光商工提供）

智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現。（智光商工提供）

智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現。（智光商工提供）

智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現。（智光商工提供）

智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現。（智光商工提供）

智光商工餐飲管理科舉辦109學年度畢業成果展，學生們將3年所學一次展現，從菜單的設計、場地的佈置、料理的烹調、節目的規劃等都由學生一手包辦。

今年以健康料理為主題，來一趟智光餐飲管理科就可以盡享健康美食，例如五福臨門拼盤、美式水牛城炸雞翅、香烤德國豬腳、補氣人蔘雞湯、普羅旺斯燴魚片等多道經典料理，同學們的創意巧手加上豐盛食材，讓經典美食再現眼前。

智光商工表示，全世界從2020起深受冠狀病毒威脅，不僅國家社會受到影響，個人家庭生活也產生困擾，與此同時台灣因為防疫有成，尚能夠呼吸自由的空氣，但是我們依舊競競業業配合國家防疫政策落實集會實名制，選擇在2021新年第一週辦理三年級畢業成果展邀請250位家長與來賓共度美好的一天。

新北市教育局積極推動國民教育落實就近在地入學，其中餐飲管理科更是多數國中生及家長心中的最愛，智光商工餐飲管理科在地深耕經營30年，已然成為雙和地區高職餐飲管理科最優質首選，董事會又在今年初，再度投入100萬資金汰舊換新相關設備，並聘請飯店專業級師傅到校授課，從這點點滴滴，可以看出智光的用心，就是要提供最優質環境、打造新北餐飲小達人為目標。

現場還有表演藝術科同學的舞動青春；儀隊同學氣宇軒昂的花式操槍，讓賓客在享用美食料理同時，猶如參加一場熱鬧的餐飲嘉年華會。參與此次畢業成果展還有御蓮齋素食餐廳、崇德發素食餐廳以及養心茶樓蔬食餐廳等三家蔬食業者，以及佛光大學的老師共同參與製作與靜態展示，產學緊密結合這也表示選擇智光的孩子未來升學就業都不是問題。

(中時 )