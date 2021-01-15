警方3小時內掌握行蹤，將胡男逮捕歸案，依恐嚇等罪嫌移送偵辦。（民眾提供）

34歲陳男昨在三峽區中正路與光明路口車上滑手機，突遭胡男硬闖上車，持槍威脅「載我去屏東」，雙方僵持不下，陳男試圖用家人等話題開導，並給胡男1000元現金，最後胡男改變心意，要求載送至三峽區中正路後下車離開；警方3小時內掌握行蹤，將胡男逮捕歸案，依恐嚇等罪嫌移送偵辦。

據了解，39歲胡姓男子12日中午在板橋與陳姓同夥持槍搶奪民眾超商提領的8萬多元現金後，搭乘計程車逃逸，先後躲藏在中和區友人住處，胡男14日見陳男獨自在車內玩手機，便闖上車要求陳男載他到屏東，被拒絕後一氣之下掏出手槍威脅，並稱「沒有拿槍出來什麼都不行就是了」。

陳男表示，自己當下很害怕，雖然中間有逃跑機會，但光明路上人很多，擔心開槍會傷及無辜，且胡男言語有些無奈，因此決定說服他，期間試圖安撫嫌犯情緒、向他道歉，並聊到小孩，令嫌犯放下心防，也給他1000元，最終使胡男改變心意，載他至中正路超商下車。

警方表示，接獲陳男報案後，警方在3小時內掌握行蹤埋伏查緝，並在中正路發現胡男，當場查扣改造手槍ㄧ把、子彈8顆、安非他命1.61公克、ㄧ級毒品1.87公克，全案訊後依恐嚇、毒品、槍砲等罪嫌移送新北地檢偵辦。

(中時 )