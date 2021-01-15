北市忠誠路1處民宅，15日晚因飄出異味鄰居起疑報警，警消破門後，發現94歲李吳姓老婦陳屍在臥室，她66歲的兒子及64歲的女兒，則在陽台上吊輕生，初查兩兄妹因母親過世後，自覺生無可戀，決定要跟媽媽一起走，警方另在現場發現1封遺書和100多萬現金，內容則表示錢要拿去給表弟還債。

警方15日傍晚獲報，忠誠路某戶民宅5樓住戶多日不見人，且陽台隱約有異味傳出，社區里幹事獲報後前往敲門，因許久無人應答，決定請警消破門。

警消先在屋內臥室，發現已氣絕多時的李吳姓老婦，客廳另有1隻死亡的犬隻，廚房則有燒過木炭的火爐，接著在陽台內，發現以繩索在陽台尋短的兩兄妹，3人均無生命跡象，客廳內留有李男書寫的遺書，以及100多萬元現金、首飾，現場勘驗無外力入侵情形，初步排除他殺可能。

警方初步了解，李在遺書中表示母親日前過世，他們決定和母親一起離開，另張紙條則寫下金錢用途「希望能幫忙還債」、「要交給表弟」、「10萬元請阿姨給媽媽辦喪事」等。

警方已通知李的親屬前來指認，進行後續報驗程序並釐清其債務狀況，全案持續調查中。

(中時新聞網)