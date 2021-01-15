賀軍翔在台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》飾演鍾馗，在民間故事中鍾馗是出了名疼愛妹妹的哥哥，賀軍翔現實生活中為長子，透露私下也是「妹控」，自己有個歲數相差很多的妹妹，也會對妹妹惡作劇，更透露：「相較之下，弟弟被我整的比較慘！」

雖然如此，賀軍翔還是很寵愛他們，如果妹妹想要和異性朋友出去，賀軍翔表示不會阻礙她，笑說因爲爸爸管得比他還嚴，不需要他這個大哥來擔心。身為「妹控」的賀軍翔想到要送妹妹出嫁，就開始覺得難過，因為從小看著妹妹長大，當妹妹嫁出去後就會更少時間相處，也很難有機會可以常常看到妹妹，對此賀軍翔開玩笑說希望以後妹妹嫁到他家隔壁。

程雅晨在《天巡者》飾演鍾馗的妹妹，她現實中是獨生女，羨慕朋友們有哥哥，還跟朋友開玩笑說：「你的哥哥也可以當我的哥哥嗎？」程雅晨笑說，如果自己有哥哥，那她一定是那個肆意妄為的妹妹，要做什麼壞事肯定都找哥哥一起，盡情的對哥哥耍任性，反正天塌下來哥哥要先扛的感覺，大肆享受做妹妹的福利！程雅晨首次和賀軍翔合作感到很興奮，覺得他就像個大男孩，有時又很成熟，拍戲時也會教她一些小技巧，最喜歡聽他在現場講笑話，「每次聽他講一些垃圾話都笑到不行。」

(中時 )