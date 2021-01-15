LINION著Off-White和式長版針織衫，7萬7000元，暈染針織上衣2萬3400元，寬版西褲3萬5600元。（攝影石智中）

LINION著FENDI 圓高領造型毛衣，3萬4900元，拼接造型西裝外套，7萬9000元。（攝影石智中）

LINION身穿Balenciaga服飾，寬鬆、柔軟的材質讓他直呼像棉被一樣舒服。（攝影石智中）

音樂人才華，常展現於以自身敏感對社會氛圍的超前觀察與詮釋。在華語音樂R＆B浪潮下，LINION是近來常在串流榜單上見到的名字，若不知怎麼念，不妨如粉絲可愛的稱呼他為「梨農」。本報邀請才23歲的他，分享想藉由第二張專輯療癒疫情下苦悶人心，並以明確強烈個人風格駕馭Off-White、FENDI、Balenciaga等精品新裝。

LINION於2016年洛杉磯音樂學院畢業後返台，2018年發布第一張專輯「Me In Dat Blue」，紀錄他最迷茫、情緒壓抑的低潮期，也是準備給自己與歌迷陪伴睡眠的歌曲，迅速得到音樂圈的迴響，並獲得金音獎的提名；2020年年底，第二張專輯「Leisurely」卻改以輕快曲風見長，兩專輯展現截然不同的面相。

會有這樣的改變，他透露，新專輯創作時恰為疫情最嚴重、民眾情緒相對低落的時刻，「因此也希望自己的音樂能成為療癒眾人的存在，甚至成為許多人通勤路上的歌曲。」他說：「其實情緒很像海浪，大部分的人都會被情緒影響，那你就當個好的衝浪者，浪來就越浪，或是站起來讓海浪把你推回岸上。」透過自我探索、閱讀靈性書籍，洞悉自己的情緒來進行創作，LINION把自己心中的不愉快寫在紙上，他形容是一種「文字癒」，「寫歌的時候就是這樣放空自己，總結這些想法，讓更深沉的東西自己浮上來。」

本報拍攝這次特別挑戰他，借來顏色濃厚的新裝，但LINION輕鬆駕馭，彷彿穿上自己的衣服，當中最喜歡則是Off-White和式長版針織衫，「剛看到它的時候我不太確定效果會怎麼樣，有點像酋長的感覺，比較民俗一點，那時候，也想說這套應該會跟我的耳環蠻搭的。」其實這組耳環，是由他自己利用經紀人朋友送的松果串成的，怎料這樣巧妙民俗意念聯結，產生趣味時尚碰撞。

談到未來，LINION音樂上未來希望能跟9m88、異鄉人合作，至於服裝穿著有沒有想嘗試風格，他表示沒有特別設限，也沒什麼品牌迷思，但還是堅持寬鬆的剪裁所帶來的舒適感，「我其實大部分會從飾品、褲子去決定明天要穿什麼，會比較注重剪裁，因為我覺得剪裁好的服裝能夠修飾身體比較不完美的地方。」

(中時 )