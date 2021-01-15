台南市政府與水利署、台灣歷史博物館今三方跨域結盟，簽署合作意向書聯手推廣「嘉南水文化」。（曹婷婷攝）

官田國小學子以踩踏嘉南大圳主題，完成多本水文化相關繪本。（曹婷婷攝）

溪流、大圳、水庫串起豐富水文紋理，台南坐擁7水庫，2022年適逢曾文水庫完工50周年，台南市政府與水利署、台灣歷史博物館三方跨域結盟，簽署合作意向書將聯手推廣「嘉南水文化」，台南市文化局長葉澤山表示，明年麻豆大地藝術季以曾文溪為主軸著手策畫，10月完工的「恰恰隆田文化資產園區」也呈現水文教育，讓民眾更貼近水文化！

台南市長黃偉哲說，中央和地方本來就是互助關係，水利署、市府、台史博一起將孕育著嘉南平原非常重要的水文合作研究，互享資源、資訊。他說，嘉南平原豐富水文歷史存在許多讓人記憶與印象深刻的水文化，期待透過三方資源共享、整合與合作，在教育、觀光或學術研究發展建構良好合作平台，透過資源利用極大化，讓下一代有更好的發展與運用。

未來，經濟部水利署、台灣歷史博物館、台南市政府跨域結盟在各自水文研究與推廣基礎上，合作推廣嘉南水文化。嘉南大圳周邊5校也組成「水圳教育聯盟」推動以嘉南大圳主題的校本課程，如官田國小「菱雉粼」課程及踩踏嘉南大圳，每年由學童自創5本與水文相關繪本、建置GIS地圖協作平台等，展現豐富水文化。

文資處說，嘉南平原為台灣面積最大的平原，地勢東高西低，涵蓋雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市，人口稠密。不過，雖然平原有濁水溪、北港溪、八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪等溪流沖積的肥沃土壤，過去多是依賴天雨的「看天田」，加上沿海土壤鹽分高不易耕作，整體生產力並不高。

ㄧ直到1920年嘉南大圳開工，日籍技師八田與一帶領台、日籍工人歷經10年努力，終讓烏山頭水庫及嘉南大圳水利系統於1930年通水啟用，搭配3年輪作、農業改良等機制，使嘉南平原獲得穩定供水，成就台灣穀倉。

葉澤山提到，10月將完工的隆田文化資產園區為四鐵共構，包括台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵，水利署協助投入1500萬元預算執行水教育，另外，水利署也策畫水論壇討論水文歷史，台灣歷史博物館也與水利署合作開設與水相關特展。

他說，2020年為嘉南大圳開工百年、2022年則適逢曾文水庫完工50周年紀念，值此改變歷史重要紀念時刻，結合三方資源合作，今天也對外宣告首檔合作主題「曾文溪流域水文化」及「曾文水庫完工50周年紀念」。

(中時 )