民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，將在明(16日)進行投票，國民黨文傳會副主委鄭照新認為，有3道難關，第一道是票數超高，必須8.2萬票才能罷免成功，第二是寒流恐影響投票意願，第三是疫情。但資深媒體人韋安認為，王浩宇罷免過關成功與否，「象徵韓流和韓粉的逆襲是否成功，也關係著前高雄市長韓國瑜下一步會怎麽走」。

王浩宇罷免案將在16日舉行第三階段投票，罷免門檻為8萬1940票，國民黨也將罷王行動視為反萊克多巴胺美豬的首戰，但投票前夕卻傳出桃園疫情升溫，讓外界好奇此事是否影響人民投票率。

媒體人 韋安臉書。(圖/翻攝自 韋安)

值得注意的是，王浩宇面對罷免一開始還我行我素，等到罷王連署第二階段通過，王浩宇感到事態嚴重，私下頻打電話求救，還打去國民黨朋友那邊詢問情況。

而從王浩宇過去言行諸多爭議來看，去年6月6日，高雄市前市長韓國瑜遭罷免當日，高雄市議會議長許崑源意外墜樓，王浩宇竟在臉書發文冷嘲熱諷，成罷免引爆點。

韋安15日透過臉書發文，他直言，「明天罷王成功與否，象徵著韓流和韓粉的逆襲是否成功，也關係著韓國瑜下一步會怎麽走。

對此，有網友留言表示，「目前氛圍罷掉有難度」、「想太多了」、「千萬別出來亂，韓的時機已過」、「國民黨一向不團結，內鬥第一，派系黑金、權利掛勾」。

(中時新聞網)