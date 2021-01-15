疫情延燒打擊需求 LME鋅價跌至2個月新低 22:092021/01/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠肺炎疫情持續延燒，威脅經濟成長連帶打擊需求，投資人減持基本金屬多頭部位，倫敦金屬交易所（LME）鋅價跌至2個月新低。LME鋅期貨合約周五跌深到每噸2,710美元，觸及去年11月18日來最低點，之後跌幅收斂為1.1％，來到2,728美元。至於LME3個月期銅先盛後衰，受拜登推1.9兆美元紓困方案激勵，早盤一度攻上1周高點，之後回軟0.5％到每噸8,011.5美元。 人幣在岸價收跌74個基點 收報6.4752元 新北公布最新住宅價格指數 三峽北大特區創8年新高 (工商 ) #LME #打擊 #鋅價 #跌至 #新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》敬鵬營運審慎樂觀 外資讚升價至41元 14:152021/01/15 財經 《韓股》外資下車 KOSPI翻黑 11:252021/01/15 財經 避抵制澳煤礦業耍奇招 輸出印度再轉賣大陸 15:282021/01/15 財經 《國際金融》德法封鎖憂慮 歐股連三漲止步 17:222021/01/15 財經 《商情》需求疑慮 打壓LME基本金屬期貨普跌 10:172021/01/15 財經 《國際金融》歐股連3漲 政局衝擊義大利股市 10:002021/01/15 財經 亞高收債ESG選秀 追收益首選 04:102021/01/15 投資理財 《商情》避險需求減弱 拖累紐約期金收跌 10:172021/01/15 財經 《韓股》周線連10紅後 KOSPI創逾2.5個月最大跌幅 16:312021/01/15 財經 美債殖利率躥揚 投資人大砍亞幣多頭 韓元與台幣近砍半 04:102021/01/15 全球財經 美股定心丸殺到 Fed主席鮑爾：寬鬆政策不宜過早退出 09:282021/01/15 財經 財經熱門新聞 台積電資金人氣旺 股市卻收黑？ 謝金河曝台股下一步 - 財經 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 美中貿易戰打到自殘 川普一手搞丟24.5萬個頭路 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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