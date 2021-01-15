全球新冠肺炎疫情持續延燒，威脅經濟成長連帶打擊需求，投資人減持基本金屬多頭部位，倫敦金屬交易所（LME）鋅價跌至2個月新低。LME鋅期貨合約周五跌深到每噸2,710美元，觸及去年11月18日來最低點，之後跌幅收斂為1.1％，來到2,728美元。至於LME3個月期銅先盛後衰，受拜登推1.9兆美元紓困方案激勵，早盤一度攻上1周高點，之後回軟0.5％到每噸8,011.5美元。

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