美國農業部下修2020/21玉米產量預估，全球供給恐吃緊的預期心理支撐價格，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨15日創去年7月來最大單周漲幅。CBOT交易最熱絡玉米期貨合約本周周漲7.6％，單周漲幅寫下去年7月初以來之最。此外黃豆合約周漲4％，小麥合約周漲5.3％，黃豆合約更繳出周線連5紅。

(工商 )