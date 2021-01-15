CBOT玉米期貨 創去年7月來最大單周漲幅 22:102021/01/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部下修2020/21玉米產量預估，全球供給恐吃緊的預期心理支撐價格，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨15日創去年7月來最大單周漲幅。CBOT交易最熱絡玉米期貨合約本周周漲7.6％，單周漲幅寫下去年7月初以來之最。此外黃豆合約周漲4％，小麥合約周漲5.3％，黃豆合約更繳出周線連5紅。 亞德客接單旺 元月營收戰新高 匯率期貨趨勢專欄－留意封鎖政策 歐元展望佳 (工商 ) #全球 #CBOT #美國農業部 #合約 #玉米期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》周線連10紅後 KOSPI創逾2.5個月最大跌幅 16:312021/01/15 財經 《集中市場》萬六夢碎 外資連2賣 15:232021/01/15 財經 《國際經濟》美國上周初領失業給付人數 創去年8月來新高 11:422021/01/15 財經 《電腦設備》營運轉趨樂觀 振樺電登近3月高價 11:422021/01/15 財經 股價指數期貨贏家專欄－宜買台指期 賣富時100期貨 04:102021/01/15 證券．權證 大陸超前復甦 全球貨貿最大國 04:102021/01/15 兩岸新聞 台積電調高資本支出 台股反而開高走低 16:232021/01/15 財經 台積電大漲 台股觸及萬六關卡 09:222021/01/15 財經 富邦VIX瀕下市 證期局：這次不會救 04:102021/01/15 金融．稅務 Q1股票期貨小型契約 台積電入列 04:102021/01/15 財經焦點 美CEO一句話讓台積電狂噴40％ 如今恐成最大惡夢 00:032021/01/15 財經 財經熱門新聞 美中貿易戰打到自殘 川普一手搞丟24.5萬個頭路 - 財經 等不到銀行貸款 澳企22家子公司全破產 竟甩鍋大陸 - 財經 台積電資金人氣旺 股市卻收黑？ 謝金河曝台股下一步 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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