圖二：藝術家曾泰翔創作展現字體之美，連「已讀不回」都成創作靈感。（異雲書屋提供）

別意外，「傻眼貓咪」、「已讀不回」也能成為書法創作題材。在藝術家曾泰翔眼中，流行語、華語歌、電影台詞或日常生活，都能成為激發他創作的靈感。從去年首度第一場展覽「夢裡悠閒」到與「異雲書屋」合作「字說字話曾泰翔創作展」，他都以生活尋得的靈感展現字體之美，他說，近期台灣開始注重字體美感，但書法這項藝術卻似乎停留在傳統框架當中，「其實國外光是ＡＢＣＤ就可以發揮很多創意，但我們中文字就有多4萬字，有更多發揮空間。」

曾泰翔從英國倫敦藝術大學平面設計研究所畢業，主修字體學，習字從顏真卿入門，上溯至三代兩漢篆隸。在他想法中，現代詞句其實不輸古典詩詞，甚至因更貼近現代人生活而更容易產生連結，因此在這次展中，李宗盛創作的〈和自己賽跑的人〉、十一郎為張宇填詞的〈月亮惹的禍〉意境，都在毛筆字型下，產生全新視覺撞擊。這項展覽即日起至1月31日在「異雲書屋」登場。

(中時 )