菲律賓總統杜特蒂14日出席高速公路啟用典禮時表示，總統這工作太累，不適合女性，藉此駁斥外界盛傳他會安排大女兒莎拉接班，角逐明年總統大位。

他說：「我女兒不會參選，我告訴她別選了，因為一想到她得她經歷我經歷的，我就對她感到同情。這位子太累，不是給女性幹的活，你們要知道，女性的情緒設定完全不同於男性。在這個位子，你會變成蠢蛋。唉…這是一個悲傷的事實。」

杜特蒂經常發表類似言論被輿論指責歧視女性。總統發言人則解釋，那些只是玩笑話，並無惡意。

杜特蒂曾擔任達沃市市長20年。莎拉繼承他的衣缽，展現如她父親一般強硬、不說廢話的作風，人氣極高。

莎拉14日向路透記者證實不會參選。她說：「我不是在扭捏作態，我也不會在最後一刻宣布參選。如果整個國家不願相信這事，我也無能為力。不是每個人都想做總統，我就是其中之一。」

菲律賓曾出現過兩位女總統，先後是艾奎諾與艾若育。

(中時 )