寒流不斷接力襲台，不少民眾冷到怕，掃貨暖暖包以備不時之需，好市多各門市也爆發「暖暖包之亂」，不但鞋子專區被民眾推倒，更有人一次就搶了40盒，有如蝗蟲過境，但有網友貼出北投店照片，讓人驚呼根本平行世界。
女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》PO出南崁店照片，只見群眾為了搶購口罩，不僅鞋子專區被推倒，散落一地，還有人跌倒被壓在地上，更有人一次搶購40盒，種種亂象讓網友直搖頭，也逼得店家祭出限購令。
不過有男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出北投店內的照片，表示不像其他店搶到瘋，北投店的大家都很規矩，乖乖排隊，統一由工作人員發給大家，1人限定3盒，大家都很守秩序。
網友看到後也紛紛留言：「好有秩序，跟其他分店不一樣」、「除了南崁，我們中和也搶瘋了」、「挖塞，平行世界啊」、「真的不知道為什麼要搶暖暖包」、「口罩之亂，衛生紙之亂，現在又來暖暖包之亂」、「買40盒腦袋在想啥」、「一堆人囤貨拿去網拍高價賣，超惡劣」，「穿厚一點戴手套實用多了」。
(中時新聞網)
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