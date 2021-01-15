德法等歐洲大國擬進一步封城對抗疫情，中國也傳出疫情復燃，全球經濟復甦更添悲觀，此外美國聯準會暗示政策立場依然偏鴿，國際金價15日走揚。倫敦現貨金價周五漲0.4％，來到每盎司1,853.81美元，本周可望小幅收紅；紐約期金漲0.1％，來到1,853.80美元。分析師說，金價雖遭遇美元和美債殖利率走高的短暫逆風，一旦通膨預期急遽升高，黃金將重拾吸引力。

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