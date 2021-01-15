疫情燒加聯準會仍偏鴿 國際金價走揚 22:212021/01/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德法等歐洲大國擬進一步封城對抗疫情，中國也傳出疫情復燃，全球經濟復甦更添悲觀，此外美國聯準會暗示政策立場依然偏鴿，國際金價15日走揚。倫敦現貨金價周五漲0.4％，來到每盎司1,853.81美元，本周可望小幅收紅；紐約期金漲0.1％，來到1,853.80美元。分析師說，金價雖遭遇美元和美債殖利率走高的短暫逆風，一旦通膨預期急遽升高，黃金將重拾吸引力。 外資偏匯出 新台幣周線終結連二升 台積電法說會報喜 法人：台股留意利多出盡賣壓 (工商 ) #偏鴿 #國際金價 #走揚 #金價 #聯準會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》美國上周初領失業給付人數 創去年8月來新高 11:422021/01/15 財經 新北20Q3住宅價格指數 呈現上漲趨勢 18:092021/01/15 區域情報-新北 利多持續發酵 台股後市可期 20:002021/01/15 財經 《商情》銷售數據佳 支撐紐約棉花期貨走揚 10:172021/01/15 財經 電動車火熱 台廠供應鏈吃補 04:102021/01/15 財經要聞 操盤心法－外資回補力道 是今年增量資金 04:102021/01/15 證券．權證 人幣在岸價收跌74個基點 收報6.4752元 17:092021/01/15 財經 《國際產業》疫情撲朔迷離 韓綠皮書：經濟前景不明 10:342021/01/15 財經 《國際產業》11年來首度虧損 達美航空：2021年是「復甦之年」 12:332021/01/15 財經 亞高收債ESG選秀 追收益首選 04:102021/01/15 投資理財 居檢男偷跑到金門今出關 衛局：迄無不適民眾勿慌 12:522021/01/15 生活 財經熱門新聞 美中貿易戰打到自殘 川普一手搞丟24.5萬個頭路 - 財經 等不到銀行貸款 澳企22家子公司全破產 竟甩鍋大陸 - 財經 台積電資金人氣旺 股市卻收黑？ 謝金河曝台股下一步 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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