韓股創逾2個月最大跌幅 終結周線連10紅 22:202021/01/15 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管有美國準總統拜登推1.9兆美元紓困案的利多，但獲利了結賣壓出籠加上外資淨賣超7,617韓元，在三星等大型權值股領跌下，韓國股市15日赫見2個多月來最大跌幅，同時終結周線連10紅。周五早盤勁揚1.3％的韓股KOSPI，終場仍收跌2.03％，以3,085.90點作收，寫下去年10月30日來最大跌幅，周線跌2.1％，過去連10周收紅的漲勢劃下句點。 《韓股》周線連10紅後 KOSPI創逾2.5個月最大跌幅 外資偏匯出 新台幣周線終結連二升 (工商 ) #三星 #韓股 #最大跌幅 #終結 #周線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 KKBOX音樂風雲榜升級催下去音樂節 連辦2天結合Podcast派對更豐富 14:442021/01/15 科技 台新投顧下周看好電動車、PA等八大類股 20:502021/01/15 財經 《集中市場》萬六夢碎 外資連2賣 15:232021/01/15 財經 台積電法說會報喜 法人：台股留意利多出盡賣壓 08:382021/01/15 財經 台積電一家烤肉貢獻指數195點 但台股只漲138點 11:192021/01/15 財經 富邦VIX瀕下市 證期局：這次不會救 04:102021/01/15 金融．稅務 《韓股》外資下車 KOSPI翻黑 11:252021/01/15 財經 《盤中解析》台積電神山聳立 台股萬六不是夢 11:252021/01/15 財經 富達國際：資金面及基本面 推升台股再攻堅 12:022021/01/15 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 09:262021/01/15 財經 《日股》日經收黑 周線連三升 15:572021/01/15 財經 財經熱門新聞 台積電資金人氣旺 股市卻收黑？ 謝金河曝台股下一步 - 財經 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 美中貿易戰打到自殘 川普一手搞丟24.5萬個頭路 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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