儘管有美國準總統拜登推1.9兆美元紓困案的利多，但獲利了結賣壓出籠加上外資淨賣超7,617韓元，在三星等大型權值股領跌下，韓國股市15日赫見2個多月來最大跌幅，同時終結周線連10紅。周五早盤勁揚1.3％的韓股KOSPI，終場仍收跌2.03％，以3,085.90點作收，寫下去年10月30日來最大跌幅，周線跌2.1％，過去連10周收紅的漲勢劃下句點。

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