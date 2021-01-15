台北地院審理立委集體貪汙案，合議庭今裁定立委廖國棟以1000萬元交保，廖花費7個多小時終於湊足保金，律師在9點時限前最後一刻送達。廖離開法院時，聽聞記者詢問「是否堅持自己的清白」他點頭回應「當然」，記者問道「第一件事想做什麼」，廖則說「休息」，隨即搭上車離去。

之前開庭，廖國棟本來希望能以500萬元交保，今開庭時，廖的律師團說，廖現有存款為296萬元，家人最近籌款困難，因此能改以200萬元交保，廖不會棄選民託付逃亡；廖國棟自己則說，家境真的不好，自己只是一個原住民立委，真的沒有什麼錢。

但檢方說，廖國棟在本案中被控收賄790萬元，遠高於已交保的同案被告立委陳超明，涉案情節也較深，陳超明保金是500萬元，200萬元保金顯然太低，無法替代羈押，基於強制處分公平性，應該要遠高於這筆金額。

合議庭認為，廖國棟涉案部分已交互詰問完畢，勾串同案被告、證人的羈押原因已消滅，但仍有逃亡之虞，下午2點40分裁定廖以1000萬元具保停押，限制出境、出海，並限制住居在立委宿舍，每週一晚上9點須至南海路派出所報到。

(中時 )