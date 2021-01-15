婦產科醫師李偉浩日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣youtube頻道)

沒想到熱愛騎單車也能惹出病！一名33歲的年輕女性看診時，主訴自己外陰部的皮膚變的爛爛，上面還冒出一顆顆凸起異物，讓她擔心自己是不是罹癌，醫師聽聞後，便進行內診檢查，結果發現病患外陰部皮膚皺摺宛如「海溝」又深又厚，且有紅色斑塊、不少膿頭冒出，經醫師仔細追問後發現，造成她下體粗糙、化膿原因竟是長時間騎腳踏車，汗水及細菌不斷悶在下體所致。

婦產科醫師李偉浩日前在《醫師好辣》節目上分享，這名年輕的病患，主訴自己下體摸起來「怪怪的」，皮膚皺摺變的很深、很厚，還冒出多顆凸起的異物，上面又有紅色斑塊，且坐久後還會痛，李偉浩聽聞後便替她進行內診，隨後發現這情況是屬相當嚴重的外陰發炎，一般常見於老年人，年輕女性則較少。

經過李偉浩的推斷，他直問病患，「是不是常在騎單車」，病患點頭表示她熱愛運動，不久前還參加了一場單車比賽。醫師接著解釋，病患在騎腳踏車時胯下皮膚坐在椅墊上，長時間與椅墊接觸，加上汗水及細菌滋生，才會形成外陰慢性發炎，加上不斷摩擦，才會造成肌膚角質增生。

不過李偉浩也說，這只是外觀看起來比較可怕，實際上治療並不會太難，他替女子解決較大顆的膿包後，再開口服抗生素，並告知患者，在這嚴重外陰部發炎的情況下，應做好清潔與保濕，運動後也要立刻清洗，所幸經過半年調養後，病患的外陰部稍微恢復至「粉嫩狀態」。

(中時新聞網)